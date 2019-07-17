2019/07/17 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في قوات الأسايش الكردية، الاربعاء، بفرض حظر للتجوال في 3 مناطق وسط أربيل، على خلفية الهجوم على أفراد القنصلية التركية بالمحافظة.وقال المصدر إن “قوات الاسايش الكردية فرضت حظرا للتجوال في شارع 40 وشارع 60 ومنطقة عين كاوة والطريق المؤدي الى هرشم في قلب أربيل”.وأضاف، أن “مكان الحادث مطوق لغاية الآن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرض حظر للتجوال في ثلاث مناطق وسط أربيل بعد مقتل الأتراك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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