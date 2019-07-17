التربية تنشر جداول إمتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية

2019/07/17 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، جدول الدور الثاني للصف (السادس الابتدائي / الثالث متوسط / السادس الاعدادي ).وذكر بيان للوزارة ان الامتحانات تبدأ بتاريخ 2019/8/1 بالنسبة لطلبة السادس الابتدائي حسب الجدول الجديد وبتاريخ 2019/8/25 بالنسبة للثالث متوسط والسادس الاعدادي.

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