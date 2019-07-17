ضبط ثلاثة مسافرين عراقيين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف

2019/07/17 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت المنافذ الحدودية ثلاثة مسافرين عراقيين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف.وذكر بيان للهيئة انه : بناء على معلومات مقدمة من مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في مطار النجف الاشرف مفادها وجود عصابة متخصصة بتهريب الأدوية والمتكونه من رجل وامرأتين قدومهم من ايران تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل ادارة […]

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