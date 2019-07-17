الحلبوسي: هجوم أربيل استهداف لاستقرار إقليم كردستان

2019/07/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، ان الهجوم المسلح الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في أربيل، هو استهداف لأمن العراق وسيادته وللاستقرار الذي تحظى به مدن إقليم كردستان. واستنكر الحلبوسي في بيان نقله مكتبه الإعلامي ، “الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كردستان”، متابعا بالقول “ونقدم تعازينا ...

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