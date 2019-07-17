الحلفي: إنجاز حكومة عبد المهدي لا يتجاوز 47% وسنشهد استجوابات

2019/07/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في تحالف سائرون، جاسم الحلفي، ان نسبة انجاز حكومة عادل عبد المهدي لا تتجاوز 47 %".

وقال الحلفي في تصريح صحفي ان "المرحلة المقبلة ستشهد استضافة واستجواب وزراء بسبب تلكؤ تنفيذ البرنامج الحكومي".وأشار الى ان "هناك خيبة من صرف الموازنة على الرواتب فقط وإهمال الاستثمار والاعمار ما سينعكس سلباً على الخدمات وزيادة البطالة لاسيما بين الشباب".انتهى

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