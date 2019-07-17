فريقا القاسم وزاخو يضمنان التواجد ضمن دوري الاضواء

2019/07/17 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نجح فريقا القاسم وزاخو، الاربعاء، بالتأهل الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.وذكر مراسل /المعلومة/، ان “فريق القاسم نجح في حسم تأهله من الجولة الماضية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط قبل مباراته الجارية الان امام كربلاء، فيما استطاع زاخو ان يخطف فوزاً في الدقائق الاخيرة امام برايتي بهدفين دون رد، […]

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