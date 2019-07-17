مشرعون أمريكيون: مواجهة نفوذ إيران يبدأ بتواجد أمريكي قوي في العراق

2019/07/17 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالب #مشرعون ومسؤولون أمريكيون إلى مواجهة #النفوذ_الإيراني المتزايد في #الشرق_الأوسط، من خلال الحفاظ على وجود #دبلوماسي وعسكري أمريكي قوي في #العراق.وتحدث المشرعون خلال جلسة استماع عقدت […]

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