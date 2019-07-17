مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس العالم وأمم آسيا

2019/07/17 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة.

وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 9 حزيران/ يونيو 2020.وستجري مباراة العراق × البحرين في 5/9/2019 في خارج العراق.والعراق ×هونك كونغ في 10/10/2019 وتقام في العراق.والعراق ×كمبوديا في 15/10/2019 في خارج العراق.والعراق ×إيران في 14/11/2019 وتجري في العراق.والعراق ×البحرين في 19/11/2019 وتقام في العراق.والعراق ×كونك كونغ 31/3/2020 وتجري خارج العراق.والعراق ×كمبوديا 4/6/2020 وتجري في العراق.والعراق × إيران في 9/6/2020 وتجري خارج العراق.انتهى

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