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وفاة أحد جرحى الهجوم الذي وقع اليوم في أربيل


وفاة أحد جرحى الهجوم الذي وقع اليوم في أربيل
2019/07/17 | 22:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي بسبب الاصابات البالغة

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