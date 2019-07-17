وزير العدل يؤكد تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

2019/07/17 | 22:20

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بغداد / الصباح

اكد وزير العدل فاروق الشواني، أمس الاربعاء، خلال استقباله السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، ضرورة تفعيل الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين البلدين.



وذكر بيان للوزارة، تلقته “الصباح”، ان “الشواني استقبل مسجدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من ‏الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ‏البلدين”.



واكد الشواني، بحسب البيان، ان “الوزارة تسعى لتعزيز ‏علاقاتها مع نظيراتها في دول الجوار، وبما يحقق تبادل الخبرات وعقد ‏الاتفاقيات القانونية مع دول العالم”، مشيدا “بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للعراق، ‏في المجالات التي تسهم في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة”.‏ من جانبه، أعرب مسجدي، عن “‏استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في شتى المجالات التي يتطلع من شأنها ‏تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب العراقي”.‏

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