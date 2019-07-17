وزير الداخلية يوجه بالتحقيق بقضية السجين المتوفى

2019/07/17 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

وجه وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، بتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق في قضية وفاة موقوف في احد سجون النجف، في حين كشف مجلس محافظة النجف الاشرف, عن استضافة عدد من القيادات الامنية بالمحافظة، لمناقشة تداعيات قضية السجين المتوفى.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته “الصباح”، انه “بناء على ما تم تداوله من انباء وتداعيات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول وفاة أحد الموقوفين في مكتب مكافحة اجرام الغري التابع لمديرية مكافحة اجرام النجف، أمر وزير الداخلية، بتشكيل مجلس تحقيق من أجل تقصي الحقائق كاملة والوقوف على تفاصيل القضية،” لافتا الى ان “الوزير أوفد مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة للاشراف الشخصي على التحقيق في القضية وعرض النتائج بشكل فوري ومفصل أمام أنظار الوزير لإعطاء كل ذي حق حقه”.

وفي غضون ذلك، كشف مجلس محافظة النجف الاشرف, أمس الاربعاء، عن استضافة عدد من القيادات الامنية بالمحافظة، لمناقشة تداعيات قضية السجين المتوفى, مؤكدا أن الجهة الامنية المسؤولة ادعت بان الوفاة كانت طبيعية الا ان المجلس ينتظر تقرير الطب العدلي.

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