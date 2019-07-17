2019/07/17 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، أمس الاربعاء، عن اتفاق سياسي من اجل عقد خمس جلسات نيابية متتالية لانجاز جميع المشاريع العالقة، مبينة ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الانتخابات المحلية، في حين كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن تفاصيل قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت علي، في تصريح صحافي: ان “رئاسة مجلس النواب اتفقت مع الكتل السياسية على عقد خمس جلسات للبرلمان متتالية ابتداء من يوم 20 تموز”.واضافت، ان “عقد الجلسات المتتالية يهدف الى انهاء جميع الخلافات بين الكتل واقرار القوانين العالقة بضمنها قانون الانتخابات المحلية”.

وبينت مقررة البرلمان، ان “الاتفاق السياسي يتضمن اقرار قانون الانتخابات المحلية الاسبوع المقبل بعد الاتفاق على اغلب بنوده المعدلة من قبل الكتل السياسية”.



وفي غضون ذلك، كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن تفاصيل قانون الناجيات الايزيديات، مشيرة الى ان القانون تم تأجيل قراءته في مجلس النواب الى الجلسات المقبلة.

وذكرت عضو اللجنة فاطمة الموسوي، في تصريح صحافي، ان “قانون الناجيات الايزيديات تضمن عدم شمول مرتكبي جريمة السبي او الاختطاف باي عفو عام او خاص”، مبينة ان “العقوبة المقررة قانونيا في البند اولا من هذه المادة تلتزم الجهات القضائية والادارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا”.واوضحت الموسوي، ان “القانون عد يوم ( 3/8 ) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديات”.

وتابعت، ان “القانون تم تأجيل قراءته الى الجلسات القادمة بعد ان مدد مجلس النواب فصله التشريعي من اجل اقرار جميع القوانين المهمة ومنها هذا القانون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقررة البرلمان: التصويت على قانون الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقررة البرلمان: التصويت على قانون الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).