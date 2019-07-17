2019/07/17 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مركز غير مجاز لزراعة الشعر والقبض على صاحبه في منطقة المنصور غربي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على صاحبه.. الصحة تغلق مركز غير مجاز لزراعة الشعر في المنصور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على صاحبه.. الصحة تغلق مركز غير مجاز لزراعة الشعر في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).