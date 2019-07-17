كيف يحصل كيم

2019/07/17 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توصل خبراء مركز دراسات أميركي إلى تورط خمس دول في عمليات تهريب تمكن من خلالها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الحصول

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