الجبهة التركمانية تدين الهجوم المسلح الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي ومواطن عراقي

2019/07/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الجبهة التركمانية العملية الإرهابية التي استهدفت الدبلوماسيين الأتراك في اربيل وأكدت الجبهة في بيان لها، أن التنظيمات الارهابية تستهدف الامن العراقي وأمن دول الجوار بعمليات ضد المواطنين الآمنين والمؤسسات الحكومية، واخرها كانت استهداف الدبلوماسيين الاتراك في اربيل .

ودعت الجبهة، الحكومة العراقية الى تطهير كافة الأراضي من التنظيمات الارهابية، واتخاذ إجراءات امنية عالية في حماية البعثات الدبلوماسية مما يعزز من مكانة العراق عالميا.

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