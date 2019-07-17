2019/07/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل ، اليوم الأربعاء 17/7/2019، وفداً من السفارة الأمريكية برئاسة السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

خلال الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فيغن، قدم الوفد الضيف تهانيه للسيد رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه رئيساً للحكومة.

وعبر السفير الأمريكي عن أمله بنجاح رئيس الحكومة بمهمته الجديدة، مشيراً إلى أن الناس لديها أمل كبير بهذه الحكومة، وقال إن واشنطن مستعدة لتقديم الدعم.

وأضاف: "نحث الشركات الأمريكية، على مزيد من الاستثمار في إقليم كوردستان".

كما أشاد السفير، بالزيارة التي قام بها وفد إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إلى بغداد يوم الثلاثاء، معبراً عن أمنياته بأن تلعب الرئاسات العراقية الثلاث دوراً ايجابياً في وضع معالجات للمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

وفي المقابل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، خلال الاجتماع، على ضرورة تطبيق برنامج العمل الذي أعلنه خلال تسنمه منصبه، وبالأخص في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والزراعية، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني والسفير الأمريكي يبحثان العلاقات بين اربيل وواشنطن) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني والسفير الأمريكي يبحثان العلاقات بين اربيل وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).