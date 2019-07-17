2019/07/17 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الكوارد الإدارية والفنية في مستشفى قضاء المدينة شمال محافظة البصرة , صباح اليوم الاربعاء, اضرابا جزئيا للمطالبة بزيادة المخصصات ورفع التسكين .وقال احد المشاركين بالاضراب ثائر عبدالله لمراسل اذاعة الامل , ان ” الكوادر الإدارية والفنية بمستشفى المدينة نظمت اضرابا جزئيا صباح اليوم للمطالبة بزيادة مخصصات مخصصات الخطورة من 30 – 80% اسوةً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجدد الاضراب الجزئي للكوادر الإدارية والفنية في مستشفى قضاء المدينة العام النعيم نيوز.

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