المنافذ الحدودية: ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف

2019/07/17 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكدت هيأة المنافذ الحدودية ضبط ثلاثة مسافرين عراقيين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف الدولي.وذكر بيان للمنافذ تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “وبناء على معلومات مقدمة من مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في مطار النجف الاشرف مفادها وجود عصابة متخصصة بتهريب الأدوية والمتكونة من رجل وامرأتين قدومهم […]

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