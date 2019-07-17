تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية وشبكة القائم 400 ك ف

2019/07/17 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، انه تم التوقيع توقيع عقد تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية وتأهيل شبكة القائم 400 ك ف.

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