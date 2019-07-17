مجلس نينوى يصوت على موازنة عام 2019 ويؤجل التصويت على النائب الفني للمحافظ

2019/07/17 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

صوت مجلس محافظة نينوى على الخطة أ من

ميزانية المحافظة للعام الحالي بمبلغ 200 مليار و 600 مليون دينار عراقي وزعت على

256 مشروع، فيما تم تاجيل التصويت على النائب الفني للمحافظة وعدد من مدراء

الدوائر.

وقال رئيس المجلس سيدو جتو في مؤتمر

صحفي عقب انتهاء جلسة التصويت في مقر المجلس في الموصل وحضرتها “النور نيوز”

عقد مجلس محافظة نينوى جلسته الاعتيادية 108 وتمت مناقشة موازنة المحافظة لعام

2019 ، والتعديلات عليها، وسنبدأ مباشر عملية مناقشة موازنة 2020″.

واضاف ” تاخرت الموازنة لوجود عدد

من المشاكل المالية، وحسب القانون يجب قراءها مرتين، بعد القراءة الاولى وجدنا

انها بحاجة الى تعديل فلجئنا الى اقامة عدة ورشات عمل مع مدراء الدوائر ورؤساء

الوحدات الادارية، وبعد هذه الورشات تم مناقشتها بشكل مستفيض وتم تسوية المشاكل

بسبب الفرق بالمبالغ بين الوحدات الإدارية”.

وتابع ” كان من المفترض أن تكون

هناك عملية التصويت على النائب الفني لمحافظ نينوى وعدد من مدراء الدوائر لكن بسبب عدم وصول

سيرهم الذاتية تم تأجيل التصويت”.

من جانبه قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي

في مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي لـ”لنور نيوز” التصويت على الموازنة

هي من اهم الملفات لتقديم المشاريع الخدمية واعادة البنى التحتية التي يكون اثرها

في عودة النازحين واستقرار الاوضاع المحافظة، تم التصويت على الخطة ( أ ) ومبلغها

200 مليار و600 مليون دينار عراقي وزعت على 256 مشروع خدمي يشمل جميع الوحدات

الادارية في نينوى.



والاسبوع القادم ستكون لمبالغ الخطة ب ومبلغ 189 مليار”.

واضاف ” قسمت مبالغ الخطة أ، 50%

للمشاريع مستمرة بواقع 64 مشروع و50% للمشاريع الجديدة، بواقع 156، ومكافحة الفقر

24 مشروع وبترودولار 11 مشروع، ومبالغ الاستقرار 100 مشروع”.

وتابع الحديدي ” هناك اولوية

للمشاريع المستمرة بدأنا بالقطاع الصحي ومن ثم التربية والماء وثمن بقية القطاعات

ومن ضمنها الطرق والجسور بعد التصويت على الخطة نأمل الاحالات السريعة للمشاريع

على الشركات الرصينة “.

من جانبه رجح عضو مجلس محفظة نينوى

حسام العبار في تصريح لـ”لنور نيوز” عدم التصويت على النائب الفني

لمحافظة نينوى ومدراء الدوائر لعدم حصول توافق سياسي عليهم من قبل الكتل السياسية

في المجلس.

واضاف العبار ” نطلب ان تكون الشركات المنفذة للمشاريع من داخل نينوى وان تكون شركات رصينة لان هناك شركات رصينة من لمحافظة ومسجلة في وزارة التخطيط ولتوفير فرص عمل لاهالي المحافظة، فضلا عن أن عدد من الشركات من خارج المحافظة التي كانت تنفذ مشاريع تلكئت في التنفيذ وتركت المشروع وغادرت”.

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