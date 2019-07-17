القبض على 6 متهمين اثناء محاولتهم سرقة دار في الجانب الايسر من الموصل

2019/07/17 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد

معن، الأربعاء، القبض على 6 متهمين بالسرقة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال معن في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على

اوامر قبض صادرة عن القضاء اعتقلت ٦ متهمين، خمسة منهم تم القبض عليهم خلال

محاولتهم سرقة دار في منطقة حي السكر

في الجانب الايسر لمدينة الموصل والسادس تم القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ مليونين

دينار عراقي”.

وبين ان “الاخير قام بسرقة المبلغ

المذكور من احد الدور السكنية، وقد تم القبض عليه أيضا في أيسر مدينة

الموصل”.

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