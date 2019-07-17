نائب يعلن التحرك لاقالة وزير الاتصالات نيابياً

2019/07/17 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية، يوسف الكلابي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بإقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي لشموله بقانون اجتثاث البعث فيما اشار الى انه تحرك نيابياً لاقالته.واظهر شريط مصور، النائب يوسف الكلابي، وهو يستعرض على اعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، طلبه المقدم إلى عبد المهدي بشأن شمول […]

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