ضبط 3 مسافرين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار النجف

2019/07/17 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم

الأربعاء، ضبط ثلاثة مسافرين عراقيين بحوزتهم أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار

النجف الدولي.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيأة وبناء على معلومات مقدمة من

مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في مطار النجف الاشرف مفادها وجود عصابة

متخصصة بتهريب الأدوية والمتكونة من رجل وامرأتين قدومهم من إيران، تم وعلى الفور

تشكيل فريق عمل من قبل ادارة المنفذ بالتعاون مع جهاز المخابرات ومركز شرطة

المطار، حيث تم ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أدوية طبية مخبأة لم يصرح بها بحوزة

المسافرين”.

وأضاف البيان، أن “القوة احالت

المعتقلين وما تم ضبطه الى مديرية الجريمة المنظمة في النجف الاشرف وعرض الحالة

وفق محضر اصولي امام انظار قاضي التحقيق”.

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