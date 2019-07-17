عيناكِ قصيدةً للعشق

2019/07/17 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منى فتحى حامد

لعينيكِ الإبحار ،

و الشراع فى اليم

عاشقاً متعبداً ،

أُناجيهما بالحب

يا نسمات مُنقذةً

لمشاعرى من الغرق

فإليهما الهجرة ،

من سهرات الوجع

يا امرأة بعينيها ،

جمالاً لن يوصف

بدر أم هلال ،

لوجنتين بربيع الورد

اقحوان و ياسمين ،

عن چولييت الحُب

ما مسني إكسيرهما ،

ولاعطورهما من زمن

حتى الهيام منهما ،

وهماً احتوانى بالحُلم

مقلتيكِ فى أعماقى ،

بغمزكِ بالجفن

مُمانِعةً لتَغزُلى ،

كلما إليهما دنوْت

فالرحمة يا ابتسامة ،

يعانقها أوتاد النخل

من راهباً بالحياة ،

فى محرابه الدفء

آه يا شهب نظرات ،

تطايرت بى للقمر

بساطاً طاف بى ،

حول سرادقها للغيب

تمنيته آسراً لى ،

بأحضانها و بالقُبَل

فما أجملها لمحات ،

من جورية المسك

ليتنى غارقاً فى نداها،

فى ثلوج كاساتها خمر

فمن مقلتيها

عقيق وماسات صخر

من بريق نورهما ،

ألهبتنى نيازك الشوق

يا رومانسية ،

يُدثِرها الخجل

بِنبيذ مخملي ،

أسكرنى حُلوه من تمر

متى أبوح إليكِ ،

عن فراق الشوك

و عن سندريللا ،

توجتها إكليلاً بالحُلم

و متى تحدثيننى ،

عن اشتياقكِ للعشق

فعيناكِ قصيدة ،

متعطشة للحب

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