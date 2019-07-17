2019/07/17 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الثلاثاء، عن قرب تشكيل جبهة معارضة، تضم أكثر من 100 نائب في مجلس النواب العراقي.

وقال القيادي في التيار، النائب جاسم البخاتي، ان “هناك الكثير من الجهات السياسية لم تكن جزءا من المنظومة الحكومية وليس من الذين استفادوا من الكابينة الوزارية، فهذا الجهات قريبة جداً، من الالتحاق بالمعارضة”.

وبين البخاتي ان “هذه الجهات السياسية، هي كثيرة، وعلى رأسها ائتلاف النصر وكتل من مكونات اخرى تتناغم مع مشروع المعارضة، لهذا نحن نتوقع تشكيل جبهة معارضة، تتعدى الـ(100)، في الايام القليلة القادمة، فالحوارات مستمرة بهذا الصدد”.

وسبق ان اعلن تيار الحكيم وله نحو 20 نائبا في البرلمان العراقي اتخاذ جانب المعارضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكيم يكشف عن “جبهة معارضة” تضم أكثر 100 نائب “ممن لم يستفد من الحكومة”) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكيم يكشف عن “جبهة معارضة” تضم أكثر 100 نائب “ممن لم يستفد من الحكومة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).