2019/07/17 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن هجوم أربيل

يتبع ..

بغداد اليوم _ ديالى

رد مجلس محافظة ديالى، الاربعاء 17 تموز 2019، على المشككين بآلية انتخاب، كريم العزاوي، رئيساً لهيأة استثمار المحافظة، فيما أكد أنها جرت وفق الإطار القانوني.

وقال رئيس مجلس ديالى، علي الدايني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

اعلن تحالف القوى العراقية، الأربعاء، تمكسه بالبقاء في تحالف البناء الذي يضم العديد من القوى السياسية الأخرى، مؤكدا ان دعم تحالفه لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليس مطلقاً.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب فالح العيساوي،

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مطلع في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء 17 تموز 2019، عن حقيقة توقف حركة الطيران في الاقليم بعد مقتل نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حركة الطيران طبيعية ولا يوجد اية مش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن هجوم أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن هجوم أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).