قائممقام الفاو يؤكد ادراج الحي الجديد ضمن المشاريع الخدمية للعام الجاري

2019/07/17 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة اكد قائممقام الفاو، وليد الشريفي، الاربعاء، ادراج الحي الجديد في القضاء بالخطة الخدمية لمحافظة البصرة للعام الجاري.وقال الشريفي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحي الجديد الذي استحدث عام 2014 في القضاء تم شموله بالخطة الخدمية ضمن مشاريع المحافظة لعام 2019”.واضاف ان “الحي تم انشاءه بعد ان توزيع قطع أراض لموظفين حكوميين […]

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