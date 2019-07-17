2019/07/17 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الادارة المحلية لناحية الامام الصادق ع ، الثلاثاء ، من عقد اجتماع اولي جمع ممثلين عن رابطة خريجي الناحية بمحافظ البصرة للتباحث حول ملف التشغيل .وقال مدير ناحية الامام الصادق ع ، ياسين حسن البطاط للنعيم نيوز إن ” اجتماعا جمع محافظ البصرة اسعد العيداني بممثلين عن رابطة خريجي الناحية الذين نظموا وقفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع اولي بين رابطة خريجوا ناحية الامام الصادق ع ومحافظ البصرة حول ملف التشغيل النعيم نيوز.

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