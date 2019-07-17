الرئيس اردوغان : نواصل جهودنا مع السلطات العراقية لضمان العثور على منفذي قتل الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/17 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق منه على الهجوم على دبلوماسيين أتراك في أربيل، عن إدانته لهذا الاعتداء، مؤكدا أن العمل جار للعثور على المنفذين.وقال أردوغان، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عقب الحادث: “أدين الهجوم الشنيع على موظفين في قنصليتنا بأربيل، وأتنمى رحمة الله لموظفنا الذي استشهد جراء الاعتداء”.وأضاف الرئيس …

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