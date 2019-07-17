وفاة احد جرحى الهجوم المسلح في اربيل

2019/07/17 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوفاة أحد جرحى الهجوم المسلح على

الدبلوماسيين الاتراك في محافظة أربيل.

وقال المصدر ، إن "أحد جرحى الهجوم الذي وقع ،اليوم، واستهدف

الدبلوماسيين الاتراك في محافظة اربيل ، توفي بعد إصابته بطلقتين

إحداهما في الرأس".وأضاف أنه "تم نقله إلى دائرة الطب العدلي في اربيل ".

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