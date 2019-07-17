2019/07/17 | 22:44

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مسرور بارزاني يجري اتصالاً هاتفياً مع جاويش أوغلو بشأن حادثة اربيل

أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً مع

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.وخلال الاتصال الهاتفي، أدان الجانبان وبشدة، حادثة إطلاق النار التي

وقعت في اربيل هذا اليوم، وعبرا في الوقت ذاته عن تعاطفهما وتعازيهما

لذوي الضحايا.وشدد الطرفان أيضاً على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

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