هوك: البحرين تستضيف اجتماعاً دولياً لمواجهة «التهديد» الإيراني

2019/07/17 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف #المبعوث_الأمريكي لشؤون #إيران، #براين_هوك، أن #البحرين ستستضيف اجتماعاً دولياً لبحث «مواجهة التهديد الإيراني» في منطقة #الخليج.وذكر هوك، خلال جلسة للمجلس #الأطلسي، حضرها كذلك وزير الخارجية […]

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