مصدر امني لـ

2019/07/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية ، اليوم الاربعاء، عن أرسال مدير عام الشؤون اللواء حسين محبوبة الى النجف من أجل التحقيق بقضية

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