محافظ النجف يترأس اجتماعاً مع لجنة تخصيص الاراضي

2019/07/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

ترأس محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا مع لجنة تخصيص الاراضي و ذلك لازالة جميع المعوقات أمام توزيع قطع الاراضي السكنية

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