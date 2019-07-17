توجه لتحويل {موازنة 2020} من البنود إلى المشاريع والأداء

2019/07/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف/ شيماء رشيد

يتجه مجلس النواب نحو تحويل موازنة العام المقبل، من البنود الى موازنة المشاريع والاداء، في خطوة ستنفذ للمرة الاولى في ثلاث وزارات، وصولا الى تعميمها على الكل، في وقت يستعد فيه المجلس الى اشراك الحكومات المحلية في اعدادها والتي ستصل اليه في ايلول المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر لـ"الصباح": ان "هناك جلسات تداولية بين الحكومة وعدد من اعضاء اللجنة بشأن موضوع تحويل موازنة الدولة من بنود الى مشاريع واداء"، مبيناً ان "الكثير من الدول تجاوزت مرحلة موازنة البنود واصبحت تعمل بموازنة الاداء والمشاريع، خاصة دول جوار العراق باعتبارها فاعلة اكثر".



واضاف ان "الخطة تقضي بتطبيق الموازنة الجديدة في ثلاث وزارات هي التربية والصحة والتخطيط على سبيل التجربة.وبشأن انضاج الموازنة، وتمكينها من تحقيق اهدافها المرسومة لها في تنفيذ المشاريع، اوضح عضو اللجنة حنين قدو لـ"الصباح"، انه "لا مانع من مشاركة الحكومات المحلية من محافظين او مسؤولين في اعداد الموازنة المقبلة لمعرفة احتياجاتهم في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية".

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