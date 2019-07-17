التربية تحدد مواعيد امتحانات الدور الثاني

2019/07/17 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة التربية جدول الامتحانات العامة ،الدور الثاني للعام الدراسي " 2018 – 2019 " بعد ان هيأت جميع المستلزمات الخاصة بالامتحانات فضلاً عن دورة برامجية جديدة تسبق الامتحانات .

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته حددت المواعيد الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية للعام الدراسي (2018 – 2019)، موضحا ان وزارته هيأت جميع المستلزمات الخاصة باجرائها من ناحية القرطاسية وتعيين المراكز الامتحانية فضلا عن المراقبين والفاحصين في مراكز التصحيح من خلال تشكيل لجان امتحانية لكل مرحلة في كل مركز امتحاني ومركز فحص.



واردف ان فضائية العراق التربوية ستباشر بث دروس توجيهية للمراحل المنتهية قبل بدء الامتحانات لمراجعة المنهاج الدراسي مع الطلبة والتلاميذ لتحقيق نسب نجاح جيدة، منوها بان القرار الاخير الخاص بالراسبين في الدور الاول بثلاث مواد في مرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط، سيعمل على رفع نسب النجاح في الدور الثاني.

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