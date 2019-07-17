الخدمات النيابية: تصدير النفط مستمر ولم يتأثر باحتراق سكن العاملين في الميناء

2019/07/17 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة اكد رئيس واعضاء لجنة الخدمات النيابية، الاربعاء، ان عمليات تصدير النفط في ميناء البصرة النفطي مستمرة ولم تتأثر بأحتراق سكن العاملين فيها.وذكر بيان عن اللجنة تلقته /المعلومة/، ان “رئيس لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي وليد السهلاني والوفد البرلماني المرافق له، وعدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة بمرافقة مدير عام موانئ العراق […]

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