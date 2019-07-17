مدير دائرة البطاقة الوطنية في ميسان المقدم الحقوقي علي عبد الرزاق لفته في ضيافة وكالة الحدث الأخبارية

2019/07/17 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاورته سجى اللامي

عن أهمية البطاقة الوطنية وهل هي برنامج متكامل لقاعدة بيانات للمعلومات المدنية لأفراد العائلة وهل خففت عن معاناة المواطن في الدوائر الحكومية وكذلك أنسيابية الحصول عليها أم هي تخضع للروتين الممل ايضا ؟كل هذه الأسئلة اجاب عليها المقدم الحقوقي علي عبد الرزاق لفته مدير دائرة البطاقة الوطنية في ميسان خلال لقائنا معه اليوم

* ماهي البطاقة الوطنية وعن أي مستمسك تعتبر بديلا ؟

_ البطاقة الوطنية هي وثيقة تعريفية تعتبر بديله عن الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن .

* هل هنالك استجابة تامه من قبل الدوائر بأستخدام البطاقة الوطنية كمستمسك ؟ _ في الوقت الحاضر نعم حسب قرار مجلس الوزراء 341 سنة 2015 في التعليمات الصادره ماده 35 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 أجزم دوائر الدوله بأعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة تعريفية بديله عن المستمسكات الأخرى والتعامل معها بصوره جيده .

* كم موقع بالتحديد يوجد في المحافظه وهل هنالك مواقع جديده ستفتح للبطاقه ؟_ في محافظة ميسان هذا الموقع في مركز مدينة العماره كذلك يوجد في قضاء المشرح والميمونه والقلعه وهذه الدوائر تعمل في نضامها الالكتروني أما بقية الدوائر تعمل في النظام الورقي الى الان وهي في طور الافتتاح لهذه السنه لجميع دوائرنا للبطاقه الوطنية في محافظة ميسان .

* هل هناك أقبال كبير على البطاقة الوطنية وهل تحاولون تقليل هذا الزخم أن وجد ؟_ يوجد أقبال على البطاقة الوطنية من قبل جميع المواطنين حتى وأن كان هناك زخم هذه الدائره تعتبر من الدوائر الجيده في محافظة ميسان وبشهادة المواطنين هناك أنسيابية وترتيب في العمل والامور جيده .

* ما هو سبب عدم ذكر أسم الزوجه في البطاقة الوطنية ؟

_ ليس فقط أسم الزوجه أيضا القوميه والحاله الأجتماعية للزوج والزوجه لان المواطن لا يحتاج لهذه المعلومات في البطاقة الوطنية على سبيل المثال أذا الزوجين سافروا الى مكان معين في الفندق ما هو الأثبات بأنهم متزوجين توجد في البطاقة الوطنية الرقم العائلي وهذا الرقم خاص لكل عائلة يتكون من 18 رقم وهو نفس الرقم في بطاقة الزوج والزوجه اما بقية المعلومات متوفره لدينا أذا تحتاجها دوائر الدوله نزودهم بصورة القيد .

* كلمة أخيره ماذا تحب أن تقول ؟

_ تحياتي واحترامي الحضرتك الصحفية سجى اللامي دائما سباقة في تغطيتك الاعلامية وأتمنى التوفيق والنجاح لكادر وكالة الحدث الاخبارية على هذه التغطيات المهمه ومن خلال متابعتي لكم وللمؤسسة الاعلامية التي تعملين بها لكم تغطيات اعلامية خاصة في الدوائر الخدمية أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح أن شاء الله .

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