التميمي يحذر من استيلاء جهات متنفذة على قطعة ارض مهمة في ديالى  

2019/07/17 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى حذر النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، اليوم الأربعاء، من استيلاء جهات متنفذة من خلال مزايدة على قطعة أرض مهمة في ناحية بهرز التابعة لمدينة بعقوبة، مؤكدا، أن المزايدة يشوبها فساد وهناك نوايا للإستيلاء على القطعة بسعر يختلف عن قيمتها.وقال التميمي في بيان تلقته /المعلومة/، أن “القطعة مساحتها 3000 متر وقيمتها الحقيقية […]

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