مقتل اربعة دواعش بوادي ابو خناجر جنوب كركوك

2019/07/17 | 23:05

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بغداد اليوم - كركوك

اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية، الاربعاء، مقتل اربعة دواعش بضربة جوية استهدفت موقع يختبأ فيه الإرهابيون جنوب كركوك.

وقال حربية في بيان، انه "بجهد امني مشترك من قبل الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وبإشراف المقر للعمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي عقب عملية بحث وتمشيط للقوات الامنية ضربة جوية استندت لمعلومات دقيقة".

وأضاف، أن "الضربة اسفرت عن مقتل اربعة دواعش في وادي ابو خناجر جنوب محافظة كركوك".

بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر طبي، بمحافظة أربيل، الأربعاء، بوفاة احد جرحى الهجوم المسلح على موظفي القنصلية التركية في المحافظة.

وقال المصدر، ان "احد جرحى الهجوم المسلح على موظفي القنصلية التركية في أربيل ويدعى (بشدار رمضان)، قضى متأثراً

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الأربعاء، بإقدام شاب على الانتحار داخل منزله بإحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "شاباً يبلغ من العمر 15 عاما، اقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله الواقع في منطق

بغداد اليوم-ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، نتائج تعقب ما اسمتهم بـ"امراء الظلام"، داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، لـ(بغداد اليوم)، ان "القوى الامنية في ديالى تشن عمليات نوعية ضد فلول

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