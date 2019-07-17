استئناف العمل بمشروع في الموصل متوقف منذ العام 2014 (صور)

2019/07/17 | 23:15

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استئناف العمل بمشروع استراتيجي في الموصل متوقف منذ العام 2014 (صور)

اعلنت بلدية الموصل استئناف العمل بمشروع تقاطع مجسر المثنى بعد

توقف العمل به منذ العام 2014.ويعتبر احد اهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة نينوى والذي تُنفذه

شركة 77 للمقاولات العامة المحدودة.و يتكون من جسر رئيسي باتجاهين،

يربط بين منطقتي الدركزلية والزهور، فضلاً عن اربعة مجسرات ثانوية

تربط مقترباته من المناطق المحيطة ببعض وهو من مشاريع تنمية الاقاليم

لعام 2010.يشار الى ان عقد المشروع وقع إبان فترة حكومة رئيس الوزراء

الاسبق نوري المالكي وتم في ذلك الوقت وضع حجر أساسه.

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