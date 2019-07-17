السيد عمار الحكيم يهنئ الصابئة بعيدهم ويشدد على توفير حقوقهم الكاملة

2019/07/17 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هنأ زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ابناء الديانة الصابئية المندائية بعيدهم الكبير ورأس السنة المندائية.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "يحتفل شركاؤنا في الوطن والانسانية والمصير ابناء الديانة الصابئية المندائية بعيدهم الكبير ورأس السنة المندائية ، نتقدم لهم باحر التهاني والتبريكات سائلين العلي القدير ان يعم الامن والامان ربوع هذا الوطن العزيز".وشدد السيد عمار الحكيم "على ضرورة ان ينال هذا المكون الكريم كامل حقوقه" .انتهى

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