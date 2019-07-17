2019/07/17 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LglpoC59tP0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مشادة كلامية بين العيداني وأبو كلل تكشف حقيقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | مشادة كلامية بين العيداني وأبو كلل تكشف حقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).