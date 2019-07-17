مفتش الداخلية يلتقي شيوخ عشائر “للتثقيف بقيم النزاهة والقانون”

2019/07/17 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الاربعاء، مع أعضاء مجلس أعيان العراق، دور العشائر في مكافحة الفساد والتثقيف بقيم النزاهة واحترام

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