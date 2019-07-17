3 مواسم.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإنجليزي تريبيير

2019/07/17 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع مدافع توتنهام ومنتخب إنجلترا كيران تريبيير لمدة 3 مواسم.

وقال النادي الإسباني

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