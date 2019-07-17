التجارة تنفي تجهيز السكائر ضمن البطاقة التموينية وتؤكد ان الوكلاء غير ملزمين بتوزيعها

2019/07/17 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، تجهيز السكائر مع المفردات التي تجهزها ضمن نظام البطاقة التموينية وفق التخصيصات المالية لقانون الموازنة العامة للدولة والمحددة بمواد (السكر وزيت الطعام والطحين والرز) .

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