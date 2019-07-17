يونامي تصدر بيان بشان هجوم المسلح على القنصلية التركية في اربيل

2019/07/17 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “يونامي” جينين هينيس-بلاسخارت، مقتل دبلوماسي تركي ومدني عراقي في هجوم مسلح في أربيل.وقالت بلاسخارت في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ انها “تُدين بشدة مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح في أربيل بإقليم كردستان، والذي قُتل فيه أيضاً مدنيٌّ عراقي وجُرح آخر”.[…]

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