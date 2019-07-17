ارتفاع عدد ضحايا حادثة أربيل

2019/07/17 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي المواطن بشدار رمضان، اليوم الأربعاء، متأثراً بجروحه، وذلك بعد اصابته في الهجوم الذي وقع اليوم في أحد مطاعم أربيل.

وكان المواطن بشدار رمضان، وهو من أهالي منطقة ديانه بإقليم كوردستان، قد جاء الى أربيل في زيارة، وقد أصيب في الهجوم المسلح الذي تعرض له موظفون في القنصلية التركية في أحد مطاعم أربيل، وتم نقله لاحدى المستشفيات، إلا انه توفي هناك بسبب الاصابات البالغة التي تعرض لها.

يذكر أن مواطناً آخر يدعى نريمان عثمان، كان قادماً من منطقة جنديان الى أربيل، توفي اليوم أيضاً في موقع الهجوم، وهو متزوج وله 3 أطفال.

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