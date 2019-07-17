2019/07/17 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة تصدر بيان بشان هجوم المسلح على القنصلية التركية في اربيل

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