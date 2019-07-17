2019/07/17 | 23:46

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هذا ما سيفعله صاروخ ايراني في حال استهدافه احدى المدمرات الامريكية

الاربعاء

17

تموز

2019 :

11:39 pm

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هذا ما سيفعله صاروخ ايراني في حال استهدافه احدى المدمرات الامريكية

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